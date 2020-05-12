Человечество в скором времени получит действующее лекарство от коронавирусной инфекции, так как в июне планируется начать испытания разработанной сыворотки, на которую возлагаются большие надежды. Об этом рассказал в интервью российским «Известиям» глава лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.

По его словам, пока нет ни одного препарата, который мог бы эффективно подавлять коронавирус, а многие созданные ранее образцы показали неудовлетворительные результаты. Однако в настоящее время существует один подход для создания действительно эффективного препарата от COVID-19. Такой препарат разрабатывают ученые Regeneron Pharmaceuticals.

Сыворотка должна помочь человеческому иммунитету бороться с инфекцией путем искусственного добавления антител. При этом ее испытания должны начаться уже в июне 2020 года, то есть само лекарство появится в начале осени.

«Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19», — сказал российский вирусолог.