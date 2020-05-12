Жара на планете становится все более смертоносной

В мире увеличивается число регионов, в которых жара и влажность повышаются до значений, которые не может выдержать человеческий организм, пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Как отмечает издание со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Science Advances, с 1979 года количество дней с экстремально высокой температурой и влажностью увеличилось более чем вдвое. Кроме того, во многих регионах были впервые зафиксированы случаи сочетания показателей влажности и температуры, которые являются смертельными для человека.

По данным ученых, продолжительность смертельно опасных периодов жары на планете будет расти, а также будет увеличиваться количество затронутых ими регионов. Чаще всего экстремальные значения регистрируются в районе Персидского залива, во многих регионах Индии, в Бангладеш и Пакистане, а также на северо-западе Австралии.

При этом отмечается, что в некоторых регионах ситуацию могут смягчить системы кондиционирования воздуха, однако если люди не смогут выходить на улицу на протяжении долгого времени, это будет негативно влиять на сельское хозяйство, потребление и другую активность, что, в свою очередь, может привести к экономическим кризисам, аналогичным тому, который происходит сейчас в связи с пандемией коронавируса.