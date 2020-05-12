Коронавирус вернулся в Гонконг

Впервые за последние 23 дня в Гонконге обнаружен случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает South China Morning Post.

Его нашли у 66-летней женщины. Отмечается, что она не вернулась в город из другого региона и находилась в Гонконге последние три месяца. Восемь родственников женщины уже изолированы, у некоторых из них проявились симптомы болезни.

Местный микробиолог Юэн Квок-Юнг считает, что новый случай заражения вызывает тревогу: женщина уже могла «передать вирус по нескольким цепочкам». Он подчеркнул, что в ближайшие две недели нужно внимательно следить за ситуацией.

Органы здравоохранения Китая пока не прокомментировали новый случай. До этого в течение почти месяца в Гонконге не было новых случаев заражений: исключение — завозные инфицирования среди тех, кто вернулся из-за границы.