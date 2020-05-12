Вице-президент США решил самоизолироваться от Трампа

Вице-президент США Майкл Пенс исключил личные контакты с президентом Дональдом Трампом в связи с выявленным у его помощницы коронавирусом, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макинани.

По словам Макинани, Пенс не будет «приближаться к Трампу в течение нескольких дней». Пресс-секретарь подчеркнула, что «это его личное решение».

Напомним, ранее стало известно, что коронавирус подтвердился у пресс-секретаря Пенса Кэти Миллер. Президент Трамп по этому поводу сообщил, что лично не контактировал с заболевшей.