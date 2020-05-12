США начали спасать свою нефть

Власти США начали искать решения для спасения предприятий собственной нефтяной отрасли, и одним из них стало изменение программы кредитования Main Street. Об этом заявил глава Минэнерго страны Дэн Бруйетт, сообщает Bloomberg.

По словам чиновника, президент страны Дональд Трамп на фоне падения цен на нефть поручил ему и министру финансов Стивену Мнучину провести оценку тех мер поддержки, что приняты Конгрессом, и дать к ним доступ энергетическим отраслям.

Как подчеркнул Бруйетт, именно так они и поступили, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) сделала программу кредитования более доступной для компаний среднего размера.

В ФРС не подтвердили, что изменения касаются только нефтяного сектора, поскольку ориентирование на конкретные отрасли противоречит законодательству. Также в регуляторе заявили, что многие нефтяные компании не смогут рассчитывать на поддержку из-за крупных долгов. Однако ранее ФРС пошла навстречу нефтяникам и по их просьбе расширила программу Main Street таким образом, чтобы они смогли ей воспользоваться для погашения кредитов.