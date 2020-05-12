Жириновский призвал вдвое сократить число депутатов в России

Число депутатов в России надо сократить вдвое, чтобы сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Twitter.

По словам Жириновского, выборы стоит проводить раз в два-три года. «Кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках», — написал он.

8 апреля Жириновский обращался с таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет РИА Новости. Он объяснил, что таким образом расстояние между ними будет не менее двух метров и позволит соблюдать дистанцию в условиях коронавируса и вируса, который «будет в 2021 году». По его словам, «ничего не изменится в стране, только лучше будет».