Коронавирус в Армении: 180 новых инфицированных за сутки

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 3718, сообщает в среду Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, передает «Спутник-Армения».

Для сравнения отмечается, что, по состоянию на 12 мая, в стране было 3 538 выявленных случая заражения. Таким образом, за сутки выявлено 180 новых случаев. Умерли от коронавируса 48 человек (плюс один за истекшие сутки). Количество пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам, - 21 (плюс два за минувшие сутки).

Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 1500. На лечении находятся 2149 человек.

В стране проведено, в общей сложности, 34 766 тестов.