Министр Рамин Гулузаде обсудил сотрудничество с компанией Cisco фото
Состоялась видеоконференция между Министерством транспорта, связи и высоких технологий и компанией Cisco с целью обсуждения совместной деятельности и определения планов на будущее.
В видеовстрече, наряду с азербайджанской стороной, приняли участие вице-президент Cisco Гай Дидрих, вице-президент по работе в России и СНГ Джонатан Спарроу, региональный директор по Азербайджану Владимир Орлов и руководитель программы цифровизации для Азербайджана Рамиль Эйюбов.
Выступивший на видеомероприятии министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде сказал, что в период, когда пандемия коронавируса стремительно распространяется по всему миру и оказывает серьезное влияние на глобальные экономические и торговые процессы, использование высоких технологий является приоритетом. По этой причине министр поблагодарил руководство компании Cisco за тесное сотрудничество и поддержку в создании соответствующей инфраструктуры в целях проведения видеоконференций для Президента Азербайджана, а также правительственных организаций. Он также отметил, что региональный директор по Азербайджану компании Владимир Орлов 21 апреля 2020 года был награжден почетной грамотой за оказанную поддержку.
«Важно и в дальнейшем расширять сотрудничество в направлении внедрения высоких технологий в нашей стране. В настоящее время мы работаем с вашей компанией по 8 цифровым приоритетам. Реализация этих проектов играет важную роль в развитии инновационных технологий в стране», – добавил Рамин Гулузаде.
Говоря о внедрении проекта Connected Government для видеоконференций, являющихся важным средством в период пандемии COVID-19, министр подчеркнул, что ряд значимых встреч был организован с использованием сетевых технологий Cisco и платформы Azcloud. Рамин Гулузаде отметил, что AzInTelecom, действующий в подчинении министерства, запустил для частных компаний и государственных учреждений сервис видеоконференций, известный как VCaaS, на основе решения Cisco Meeting Server.
Касаясь важных элементов и приоритетов сотрудничества, Рамин Гулузаде отметил активную совместную разработку вопросов связи, а также декриминализации, «умного» сельского хозяйства и кибербезопасности для их эффективной реализации: «Что касается проекта «Умный город», то концепция пилотного проекта «Скоординированная центральная автобусная остановка» была успешно завершена. Она представлена Президенту и Первому вице-президенту Азербайджанской Республики в декабре 2019 года. Важно полностью определить приоритеты цифровизации в Азербайджане и расширить применение инновационных технологий в развитии экономики страны.
Министр также рассказал об успешных результатах, достигнутых в области обучения: «Центр применения и обучения ИКТ министерства сертифицирован по программе Сетевой академии Cisco. Этот учебный центр также построил учебную лабораторию Cisco с оборудованием, предоставляемым бесплатно офисом Cisco в Азербайджане. Реализация проекта Connected Schools также развивается в позитивном направлении».