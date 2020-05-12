11:13

Состоялась видеоконференция между Министерством транспорта, связи и высоких технологий и компанией Cisco с целью обсуждения совместной деятельности и определения планов на будущее. В видеовстрече, наряду с азербайджанской стороной, приняли участие вице-президент Cisco Гай Дидрих, вице-президент по работе в России и СНГ Джонатан Спарроу, региональный директор по Азербайджану Владимир Орлов и руководитель программы цифровизации для Азербайджана Рамиль Эйюбов.

Выступивший на видеомероприятии министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде сказал, что в период, когда пандемия коронавируса стремительно распространяется по всему миру и оказывает серьезное влияние на глобальные экономические и торговые процессы, использование высоких технологий является приоритетом. По этой причине министр поблагодарил руководство компании Cisco за тесное сотрудничество и поддержку в создании соответствующей инфраструктуры в целях проведения видеоконференций для Президента Азербайджана, а также правительственных организаций. Он также отметил, что региональный директор по Азербайджану компании Владимир Орлов 21 апреля 2020 года был награжден почетной грамотой за оказанную поддержку. «Важно и в дальнейшем расширять сотрудничество в направлении внедрения высоких технологий в нашей стране. В настоящее время мы работаем с вашей компанией по 8 цифровым приоритетам. Реализация этих проектов играет важную роль в развитии инновационных технологий в стране», – добавил Рамин Гулузаде.