Известный канадский певец, композитор и гитарист Брайан Адамс на днях назвал китайцев «поедающими летучих мышей жадными подонками» за их отношение к пандемии коронавируса. А теперь он просит прощения за эти оскорбительные слова.

Однако есть артисты, которые не сдерживают своих эмоций, резко высказываясь в публичном пространстве, не выбирая для своих обвинений слов и выражений.

Коронавирус подорвал не только производство, туризм, сферу услуг, гостиничный сервис, но и сферу шоу-бизнеса во всем мире. Закрыты концертные залы. Отменены тысячи мероприятий на всех континентах. Мы уже сообщали и об отмене фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале, планировавшемся в июле. Многие музыканты и певцы восприняли жесткие меры против распространения пандемии болезненно, но с пониманием.

В понедельник, 11 мая, музыкант разместил в своем Instagram видео, на котором он играл свою песню Cut Like A Knife, находясь из-за бушующей в мире инфекции в самоизоляции у себя дома.

В комментарии к записи артист выразил свое глубокое разочарование из-за невозможности выехать в концертный тур, который у него был запланирован на это время.

«Сегодняшний вечер должен был стать началом концертного тура в королевском Алберт-холле, однако из-за проклятого поедания летучих мышей, продажи этих животных на черном рынке, создания вируса жадными подонками, весь мир теперь остановился, и они не вспоминают теперь о тысячах людей, которые пострадали или умерли из-за этого. Мое послание к ним, вместо «спасибо, б…, большое» - «перейдите на веганство»».

Этим текстом музыкант вызвал бурю эмоциональных откликов, и вскоре вынужден был заблокировать другим пользователям соцсети возможность оставлять комментарии под этим постом. Однако сама запись и скандальный текст еще доступны в Instagram.

Во вторник артист добавил новую запись, здесь же извинившись за свой поступок.

«Прошу прощения у всех, кто почувствовал себя задетым. У меня нет никакого объяснения этому, просто я хотел выразить свое мнение на тему ужасного изуверства по отношению к этим животным на черных рынках, которые стали возможным источником вируса, и пропагандировать веганство. У меня огромная любовь ко всем людям, а мои мысли с каждым, кто борется с этой пандемией во всем мире», - подчеркнул Брайан Адамс.

Нет сомнения, что, напомнив таким неординарным образом о себе, знаменитый певец снискал скандальную «минуту славы», последствия которой аукнутся ему не раз в будущем, когда возобновятся сольные выступления и концертные туры.