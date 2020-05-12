«Азеришыг» о последствиях непогоды в Азербайджане

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО, в Губинском районе на территории прохождения 35 кВ воздушных линий электропередач «Тенгалты» и «Улдуз-2» в результате селевых потоков вышедшая из своего русла река стала размывать фундамент электрической опоры, создав опасность ее падения.

В связи с наблюдающимися в Азербайджане нестабильными погодными условиями ОАО «Азеришыг» продолжает работать в усиленном режиме.

С помощью доставленной оперативно на территорию техники направление селевых потоков было изменено, авария была предотвращена. В связи с погодными условиями в район отправлены необходимые материалы и оборудование.

Проливные дожди, сильный ветер и селевые потоки в западных районах, включая Гейчай и Агсу, которые находятся в ведении Центрально-Аранского регионального департамента энергоснабжения и сбыта, нанесли серьезный ущерб электроэнергетическому хозяйству. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются.