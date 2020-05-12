Гюльнар Алиева, собкор, Губа 12:54

Как известно, Оперативный штаб при Кабинете министров с конца апреля начал поэтапное смягчение карантинного режим, введенного в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса. В разных городах и районах республики отмена определенных ограничений происходит неодинаково. Так, в районных населенных пунктах уже упразднена система смс-разрешений, начали работать предприятия практически всех сфер деятельности, кафе и рестораны, а также открыт допуск в парки. Но в крупных городах - Баку, Гяндже, Лянкяране, Сумгаите и в Апшеронском районе, то есть там, где более плотное население, смс-разрешения, запрет на работу больших маркетов и части предприятий, объектов общественного питания, а также недопуск в парки и на бульвары пока остаются в силе.

Однако в целом карантин нигде не снят и людям настоятельно рекомендуют выходить из дома только при крайне необходимости, а находясь на улице и в местах общественного пользования, надевать маски и соблюдать социальную дистанцию хотя бы в метр. Но люди, два месяца просидевшие за закрытыми дверями, буквально устремились на улицу, ведут себя так, будто коронавирус исчез или изобрели чудодейственное лекарство, моментально излечивающую страшную инфекцию. Увы, это не так – и вирус продолжает заражать новые массы людей, и никакого снадобья от него нет и пока даже не предвидится. Более того, на мир накатывает вторая волна зловредного COVID-19, совсем близко, в нашем Азербайджане динамика заболевших пошла резко вверх, врачи объясняют это неправильно понятым населением смягчения карантинного режима. Если уж столице, где контроль за соблюдением карантина, безусловно, более серьезный, очень многие, не прислушиваясь к советам врачей и Оперштаба, сбросили маски и игнорируют какие бы то ни было дистанции, то что уж говорить о провинции… Корреспондент haqqin.az поинтересовалась, как смягчение карантинного режима сказалось на поведении людей в городе Губа, и как здесь люди соблюдают правила, предписанные на период пандемии во всем мире.

Губа с почти 180-тысячным населением является важным экономическим, торговым и туристическим центром северного региона. Район славится своими фруктами и овощами, и сюда за покупками приезжают жители не только соседних сел, но и других районов. Обычно и многие бакинцы отправляются сюда за отборными и более дешевыми, нежели в столице, фруктами, заодно прикупая парное масло и откормленных кур, сейчас делать это карантин не позволяет. А вот сельчанам уже можно, к ним пришли послабление режима и жизнь по прежнему распорядку - они не только работают на посевных полях, в садах и огородах, пасут скот, но и охотно посещают знаменитый губинский базар. Уже в самом центре района сразу видно, что люди сами для себя закрыли карантин. На улицах более чем многолюдно, в чайханах, плотно заставленных столиками, сотни людей наслаждаются любимым напитком и оживленной беседой. Что в центре, что на окраинах группы прогуливающейся молодежи, нередко гораздо в большем числе, чем установленные десять человек. И никаких масок и никаких дистанций… По главному проспекту Гейдара Алиева люди идут вообще как на демонстрации – плечом к плечу, а в здешних магазинах буквально толчея. На лицах у всех читается одно: «Свобода!». Про коронавирус, похоже, все забыли, и только в одном из магазинов посетителям на входе предлагают обработать руки спиртом. И, о чудо, в другом магазине один (!) продавец в маске. А больше ни на ком, даже на аптекарях их увидеть не удалось. На популярном во всем Азербайджане губинском базаре каких бы то ни было защитных средств никто, собственно, уже не ждал. И действительно, на забитых людьми торговых рядах ни одной маски. Ни на покупателях, ни на продавцах. Соответственно, не было замечено ни перчаток, ни спирта, ни соблюдения хотя бы минимальной дистанции. Массовое нарушение всех мыслимых правил профилактики коронавируса.

Продавцы магазинов у входа на базар подтверждают, что после смягчение карантинных мер поток людей на базар увеличился в разы. Но покупают в основном продукты и овощи с фруктами. Спроса на одежду, хозтовары и стройматериалы нет. Поиздержались люди… Торгующий в одном из магазинчиков Видади Эфендиев от вопроса о соблюдении мер безопасности попросту отмахивается, заявляя, что маску принципиально не носит, потому что уверен, что ничего страшного с ним не будет. Такой своеобразный подход к пандемии он обосновывает статистикой: «У нас в Губе заражение коронавирусом составляет всего 2%. Это очень низкий показатель. А маску я не ношу, потому что непривычен я к ней. Но когда прихожу домой, то обтираю руки спиртом. И вообще, такой болезни нет. Все это выдумки», - говорит мужчина. Что же касается административных мер за несоблюдения правил карантина, в частности, обязательного наличия масок при посещении общественных мест, в данном случае магазина, то, как уверяет Видади, никто не только не наказывает, но даже и замечаний не делает. По его словам, эти условия карантинного режима соблюдают в городе лишь сотрудники государственных организаций. Торгующий на базаре овощами и фруктами парень по имени по имени Керим, вообще считает, что пандемия коронавируса – это затеянная кем-то своего рода игра.