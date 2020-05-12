Прокуратура и полиция раскрыли убийство в Кюрдамире

В результате неотложных оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры и полиции Кюрдамирского района, по горячим следам было раскрыто убийство. Об этом haqqin.az сообщили в прокуратуре района.

Так, 12 мая в 20:00, на основании информации о том, что в селе Атакишили найдено тело ранее судимого Джабраила Малкова 1975 г.р. с ножевыми ранениями, сотрудниками прокуратуры и полиции района с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места преступления и тела убитого.

По факту в прокуратуре Кюрадмирского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1(Преднамеренное убийство) и назначены соответствующие экспертизы.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что убийство на почве конфликта совершил 30-летний ранее судимый житель Кюрдамира Рахим Исламов. Он был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию. Расследование по делу продолжается.