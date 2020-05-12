Ильхам Алиев назначил нового главу Кельбаджарского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о назначении Азера Бахлул оглу Годжаева на должность главы Исполнительной власти Кельбаджарского района, сообщает АзерТАдж.

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