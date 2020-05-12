В России не исключают продажу оружия Ирану

Уже осенью нынешнего 2020 года Москва может начать переговоры о поставках российского вооружения в Иран после снятия эмбарго СБ ООН с Тегерана, заявил директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран получал предложения по поставке военной техники и оборонительных вооружений от ряда стран и планирует определенные шаги после снятия ограничений.

"Заканчивается срок действия соответствующей резолюции СБ ООН, и Россия аккуратно ее соблюдала", - сказал иранский дипломат, отвечая на вопрос, может ли РФ начать поставки вооружений в Иран после того, как истечет срок эмбарго СБ ООН в отношении Тегерана, передает РИА Новости.

Кабулов отметил, что "пока таких переговоров нет, но они станут вполне возможны, потому что устранится международно-правовое препятствие, которое существует до октября". "Иран суверенная страна, не меньше, чем Россия, и это ее право - обращаться к нам", - подчеркнул Кабулов.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что действующий особый режим поставок вооружений и военной техники в Иран по прошествии пятилетнего срока должен истечь в октябре этого года и отклонений от этого решения быть не может. В то же время госсекретарь Майк Помпео отмечал, что США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая.