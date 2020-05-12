В США на пляжах появились редкие голубые драконы
Уникальные голубые драконы были замечены посетителями национального пляжа Падре Айленд в американском штате Техас. Экзотическими "пляжниками" оказались редкие моллюски, пишет The Independent.
Необычные морские создания - разновидность моллюсков очень маленького размера. Обычно они вырастают до трех сантиметров. Голубые драконы имеют ярко-синий цвет из-за того, что поедают медуз - португальских военных корабликов и порпит - животных, похожих на медуз.
Голубые драконы небезобидные, могут сильно ужалить.