Большое количество новых захоронений на кладбище Ашхабада

Сотрудники кладбища в пригороде Ашхабада отметили, что на нем за последние пять недель увеличилось количество захоронений, сообщает «Азатлык».

«Только на ''русском'' участке в среднем по 12 человек в день, на мусульманском на порядок больше. Морги переполнены. Батюшки друг за другом отпевают. Мусульмане отказываются от вскрытий», — рассказал источник издания.

При этом в большинстве случаев родственникам якобы сообщают, что причиной смерти стала «болезнь легких».

Как утверждает «Азатлык», морги Ашхабада переполнены, а в инфекционную больницу столицы поступают пациенты с симптомами COVID-19.

Власти по-прежнему отрицают наличие COVID-19. В конце апреля ВОЗ направила в страну «инспекцию», однако пока она не получила разрешения на въезд.