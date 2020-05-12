Германия и Австрия открываются

Погранконтроль между странами действует порядка двух месяцев из-за ситуации с коронавирусом, передает Интерфакс.

По словам Кестингер, канцлеры двух стран Ангела Меркель и Себастьян Курц согласовали двухэтапный план ослабления ограничений на поездки. На первом этапе уже в эту пятницу, 15 мая, будут сняты некоторые ограничения на движение через границу, второй этап начнется как раз 15 июня, когда пограничный контроль будет снят.

В Австрии за время пандемии зарегистрировали 15,9 тыс. инфицированных, скончались 623 человека, выздоровели - более 14,1 тыс. В Германии выявлены 173,1 тыс. случаев, скончались 7,7 тыс. человек, выздоровели - 148,7 тыс.