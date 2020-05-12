Синоптики рассказали о погоде на завтра
В четверг, 14 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, северо-западный ветер днем временами усилится, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 12-15, днем 18-21, в Баку ночью 13-15, днем 19-21 градус тепла.
Атмосферное давление повысится с 761 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.
В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в горных районах возможен град. Днем в большинстве районов без осадков. Ночью и утром туман, западный ветер местами усилится.