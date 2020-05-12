Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом

Пять депутатов Госдумы заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 с начала пандемии, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

25 апреля стало известно о заражении депутатов Леонида Калашникова (КПРФ) и Дмитрия Новикова (КПРФ). 6 мая сообщалось, что в Твери в больницу с коронавирусом попала Светлана Максимова («Единая Россия»), избравшаяся в Тверской области.

Имена еще двух заразившихся Володин не назвал. По словам спикера Госдумы, один из них выписан, двое лечатся дома, еще двое — в больнице. Он напомнил коллегам о необходимости соблюдать меры предосторожности.