Экономике России предсказали сильное падение

В связи с низкими ценами на нефть и замедлением деловой активности из-за пандемии коронавируса экономику России ждет сильное падение в 2020 году. Об этом говорится в докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В ЕБРР прогнозируют, что ВВП нашего северного соседа по итогам года снизится на 4,5 процента, в 2021-м покажет рост в 4 процента.

«Несмотря на диверсификацию экономики, которая наблюдалась в последние годы, доходы бюджета России остаются зависимыми от нефтяных поступлений и экспорта», — цитирует Лента.ру доклад организации.

В то же время в ЕБРР отметили, что накопленных в Фонде национального благосостояния (ФНБ) средств стране хватит на то, чтобы покрывать бюджетный дефицит в течение нескольких лет. Кроме того, у России есть значительные резервы, которые помогут ей выйти из кризиса.