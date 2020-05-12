Резкий рост числа зараженных коронавирусом в Иране: 1958 за сутки

«За прошедшие сутки по всей стране удалось выявить 1958 случаев заражения COVID-19, что свидетельствует об относительном росте числа заражений. Всего же число заражений возросло до 112 725», - сказал он в эфире телеканала IRINN.

При этом, по его словам, всего выздоровели не менее 89 428 человек, а за прошедшие сутки скончались 50 человек. Всего же число жертв с 19 февраля, когда были выявлены первые случаи COVID-19 в стране, достигло 6783.

Что касается суточного прироста жертв, то в последнее время он стабилен - в районе 50.

Озвученные им данные по заразившимся за сутки стали резким скачком почти на треть от выявленного накануне числа новых больных (12 мая их было 1481), число новых случаев впервые за долгое время вновь приблизилось к двум тысячам.

При этом накануне министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил, что властям удалось во многих районах Ирана установить контроль над ситуацией, а в некоторых даже локализовать коронавирус. Тем не менее на данный момент, как сообщают власти, основными очагами коронавируса являются две провинции – Хузестан и Тегеран.

Статистические данные по коронавирусу в Иране в последние несколько недель нестабильны, что в основном касается выявления новых случаев заражения. Так, 2 мая, был зафиксирован самый низкий с середины марта показатель - 802 новых случая, потом он начал вновь расти, дойдя в среднем в последние несколько дней до 1,3-1,7 тысячи случаев за сутки.