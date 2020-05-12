Владимир Решетов, спецкор 14:30

Колумбия для европейцев — страна экзотическая, со шлейфом нарко-легенд. При упоминании ее у обывателя Евросоюза сразу возникает образ наркобарона Эскобара, перестрелках гангстерских банд, вооруженный конфликт, который длился 52 года, повсеместная и тотальная нищета. Полька Моника Алайон три года живет в Колумбии и хорошо знает местную жизнь и ее особенности. Она, нацелившись попасть в эту страну, решила создать фонды для сбора продовольствия и средств личной гигиены, а также корма для животных. Сама молодая женщина родом из польского городка Велюня. Вышла замуж за колумбийца, с которым познакомилась во время учебы в Германии, где она защищала звание магистра.

В Колумбии Моника работает в Институте Гёте и в университете de la Sabana. Как часто бывает, стереотипы рушатся, когда своими глазами увидишь реалии. По мнению польки, колумбийцы - люди прогрессивные и хотят поскорее перевернуть мрачную страницу, забыть об этом болезненном периоде их истории. С течением времени многие вещи ушли в прошлое, а сегодняшними проблемами, которые имеют глубокие корни, являются огромное разделение в обществе и в экономике, коррупция и ограниченный доступ к бесплатному качественному образованию. Эти проблемы все туже сжимаются и затягиваются в трудноразрешимый Гордиев узел. В Колумбии около 50 процентов населения имеют временную работу, а уровень безработицы вырос до 13 процентов. Кроме этого, 15 процентов получают двукратную минимальную зарплату. При этом основная зарплата составляет около 200 евро. Неполные 2 процента общества, (в Колумбии живет около 50 миллионов человек), зарабатывают более 1 тысячи евро. Вот в результате этого, говорит Моника, и кристаллизуется сильное общественно-экономическое расслоение. Очередной проблемой является распространенная коррупция, которая стала уже элементом культуры. Взяточничество можно увидеть здесь на всех уровнях, начиная от сельского хозяйства и кончая политикой. Важно подчеркнуть, что Колумбия обладает немалыми природными ресурсами, в том числе нефтью, углем, газом. В больших количествах из недр добывается золото, серебро и драгоценные камни. К сожалению, эти богатые земли продаются иностранным концернам, приводя общество к неуверенности в выживании и загрязнению окружающей среды. Это наносит большой ущерб, так как по биологическому разнообразию природы Колумбия занимает второе место в мире.

Именно благодаря такой особенности, здесь в последние годы развилась туристическая отрасль — в 2019 году страну посетило 4,5 миллиона путешественников, чтобы, кроме прочего, узнать Амазонию, побережье Атлантики, Карибы, регион Кава и множество других прекрасных и интересных уголков. Что касается доступа к образованию, здесь есть школы общественные и частные. Образовательный сектор является в Колумбии прибыльным бизнесом. Полька с горечью говорит о том, что ее беспокоит: доступ к качественному образованию имеют дети из так называемых «лучших домов». Общественные же школы перегружены, в классах учатся по 45 учеников, а педагоги работают в две смены, чтобы можно было предать знания большой группе учеников из низших слоев общества. В то время, как европейцы скучают за кофе и следят за очередным сериалом, жители соседнего со столицей Боготой города Соах вывешивают красные флаги. Правда, не только они, но и обитатели других бедных городов очень страдают в результате карантинных мер. В свое время основным их доходом была так называемая «днёвка» - когда они могли заработать, работая физически или продавая продукты на улицах.

В связи с введенными жесткими ограничениями они теперь не могут прокормить ни себя, ни свою семью. В виду кризиса и отчаяния, люди решаются вывешивать флаги, рубашки, кусков ткани красного цвета. Это для них единственный способ привлечь внимание таким призывом о помощи. Раньше в колумбийской культуре красный цвет означал пункты по продаже мясного ассортимента, но с течением времени традиция была подзабыта и сохранилась в немногих деревнях. Сейчас красная ткань у входа означает, что здесь люди страдают от голода. В Колумбии, рассказывает Моника Алайон, сейчас есть три обездоленные группы населения. Это венесуэльцы, покинувшие свою страну, глубоко погруженную в экономический и гуманитарный кризис, чтобы найти лучшую жизнь в Колумбии. Вторая — так называемые внутренние беженцы, покинувшие свои края, которые были затронуты вооруженным конфликтом. Третья группа — неформальные работники, прежде всего, уличные продавцы или работники физического труда. По закону они имели право зарабатывать скромную «днёвку». В связи с введением жестких мер в условиях карантина, они теперь не могут заработать, чтобы прокормить своих детей или купить корм домашних животным. Моника вместе с несколькими своими местными друзьями организовала акцию Help for Columbia. Они собирают продукты и развозят их нуждающимся. Цена такого продовольственного пакета на неделю стоит от 10 до 15 евро.

Волонтеры не забывают и тысячи животных, брошенных на улицах — они подкармливают их, привозят воду. В перспективе активистка хочет заняться помощью населению в образовании, создав проект «Передвижная библиотека». По ее мнению, хорошие уроки и образование — ключ ко всему. Поведала Моника и о коронавирусе в Колумбии. Первый случай заболевшего зафиксирован 6 марта. Много жителей заразились, вернувшись из Европы, из близкой для колумбийцев по менталитету Испании. В следующие две недели правительство ввело карантин по всей стране, была введена работа на удалении, отменены массовые мероприятия, внедрено обучение из дома. Здесь обязательно ношение защитных масок, соблюдение дистанции между людьми. Официально можно выгулять пса в течение 20 минут, только один человек из семьи может выйти за покупками продовольствия. Интересно, что согласно новому правилу, женщины могут выходить из дома в четные дни, а мужчины в нечетные. За несоблюдения этого порядка грозит штраф в 120 евро, что по местным меркам очень большие деньги. По мнению журналистки Каролины Вальчовской, колумбийцы, как и многие южане, имеют нрав спонтанный и эмоциональный.