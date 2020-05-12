МВД еще раз предупреждает пассажиров метро

В бакинском метро, которое решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана с 9 мая возобновило свою деятельность, в усиленном режиме несут службу сотрудники полиции.

Как говорится в сообщении МВД, в связи с COVID-19 личный состав отдела полиции Бакинского метрополитена, а также военнослужащие Внутренних войск на входах и выходах станций метро ведут разъяснительную беседу с пассажирами, требуют от них соблюдения действующих правил. В частности, пассажиры обязаны соблюдать требования «Методических указаний по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте», в том числе заходить в метро в медицинских масках и обязательно носить их на территории станций метро.

Лицам, пытавшимся войти на станцию метро без маски, сначала делается предупреждение, им рекомендуют приобрести маски у входа в станцию. Граждане, не подчиняющиеся данному требованию, привлекаются к административной ответственности.

Министерство внутренних дел еще раз доводит до сведения пассажиров важность соблюдения соответствующих методических указаний, в том числе ношение медицинской маски. В противном случае нарушившие правила пассажиры будут наказаны в административном порядке.