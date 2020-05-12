Лавров: «Инфекция может остаться надолго, если не навсегда»

«В целом, когда мы говорим о необходимости разобраться с причинами возникновения коронавирусной инфекции, я считаю, это абсолютно оправданная постановка вопроса», – цитирует РИА Новости российского министра.

По его словам, к решению этой задачи надо подходить «с точки зрения смысла и существа», то есть «нужно спасти как можно больше жизней людей и понять, каким образом мы эту пандемию сможем контролировать в будущем».

«Учитывая оценки ученых, инфекция может остаться с нами надолго, если не навсегда, как другие инфекционные заболевания типа гриппа. Именно с этой точки зрения важно разобраться в причинах возникновения этой инфекции», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства.