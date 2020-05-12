После начала антикоррупционной кампании в Азербайджане, арестов глав исполнительных властей и руководства Министерства культуры, азербайджанские чиновники стали отказываться от пристрастия к роскоши и олигархическому образу жизни.

Накануне глава Исполнительной власти Дашкесанского района, экс-депутат Ахад Абиев отказался от использования дорогих автомобилей. Новость облетела соцсети и местные СМИ.

Согласно информации, глава района предпочел передвигаться на автомобиле NAZ Lifan, который производится в Нахчыванской Автономной Республике.

Как говорят местные жители, ранее Ахад Абиев ездил на внедорожнике Lexus LX 570, стоимостью около 190 тысяч долларов.