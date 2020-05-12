Незаконно продававший квартиры для инвалидов мошенник экстрадирован в Баку

В Украине задержали и экстрадировали в Азербайджан гражданина, который незаконно продавал квартиры, построенные для членов Общественного объединения «Азербайджанского общества инвалидов по зрению». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, возникли основания для подозрения в том, что, несмотря на то, что квартиры в высотном многоэтажном жилом доме, построенном для членов ОО «Азербайджанское общество инвалидов по зрению», было предусмотрено распределить в порядке очередности среди малообеспеченных семей, житель города Баку Мазахир Насибов, сговорившись с должностными лицами ОО «Азербайджанское общество инвалидов по зрению» и Исполнительной власти Наримановского района, после завершения строительства здания с целью незаконного получения материальных и других благ для себя лично или для третьего лица, умышленно указал ложную информацию в официальных документах и, продав квартиры 111 посторонним лицам, нанес им ущерб в размере 6,5 млн манатов.

Следствие по уголовному делу, возбужденному по статьям УК 178.3.2 (мошенничество) и 313 (служебный подлог), продолжилось в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Обвиняемым был вынесен приговор, Мазахир Насибов был объявлен в розыск. Благодаря тесному сотрудничеству с правоохранительными органами Украины, Насибов был задержан 11 мая 2020 года в Украине и экстрадирован в Азербайджан.

Следственно-оперативные мероприятия по делу продолжаются.