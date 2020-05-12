Вице-спикер сената Польши ушел в отставку, чтобы работать врачом

Заместитель спикера польского сената Станислав Карчевский подал в отставку, чтобы вернуться к работе врачом в условиях пандемии коронавируса нового типа.

«Я ухожу с должности заместителя спикера сената сегодня. Я возвращаюсь к своей профессии, но я не ухожу из политики. Я продолжу быть сенатором», - цитирует его RFM24.

Он отметил, что возвращается к работе врачом в городе Пилица в Силезском воеводстве, так как «это сейчас самое главное».

Карчевский был избран депутатом сената Польши от правящей консервативной партии «Право и справедливость» в 2005 году, после чего неоднократно переизбирался.