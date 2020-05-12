Накануне haqqin.az писал, что после решения городских властей снести все пристройки к ресторанам и кафе, Casual Brasserie оставалась единственным заведением, сохранившим громоздкую стеклянную пристройку на Торговой.

Примечательно, что, расширив площадь своего заведения, Закир Султанов не только захватил значительную пешеходную часть, но и перекрыл проход к жилому зданию типа «итальянского дворика». В итоге жильцы дома потеряли доступ к своим водяным и газовым счетчикам.

Как сообщает haqqin.az, сегодня с утренних часов на территорию кафе прибыла группа рабочих, которая при помощи строительной техники начала демонтаж незаконной стеклянной пристройки. Примечательно, что при сносе пристройки выяснилось, что она была возведена с нарушением всех строительных норм. В частности, под ней остались замурованы все канализационные люки. А это в экстренных случаях лишало городских коммунальщиков доступа к городской канализационной системе на этой территории.