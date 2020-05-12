В Турции рассказали о важной роли ж/д Баку - Тбилиси - Карс в период пандемии

Турция в период пандемии коронавирусной инфекции увеличила объемы транспортировки грузов по железнодорожному транспортному коридору Баку - Тбилиси - Карс (БТК), сказал министр транспорта и инфраструктуры страны Адил Караисмаилоглу в интервью Anadolu.

«На фоне пандемии COVID-19 значительно вырос спрос на железнодорожные грузоперевозки как наиболее безопасный вид транспорта. Важную роль в международных грузоперевозках, в особенности в регионе Центральной Азии, играет железнодорожный коридор Баку - Тбилиси - Карс. По поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана принято решение расширить потенциал БТК. Новая система перестановки контейнеров у границы с Грузией позволит увеличить объем транспортировки грузов на 3,5 тыс. тонн», - заявил Караисмаилоглу.

Министр сообщил, что до сих пор по БТК из Турции экспортировано 240 тыс. тонн грузов в 5,25 тыс. контейнерах, в страну доставлено 5,3 тыс. контейнеров с 280 тыс. тонн импортной продукции, а также грузов, следующих транзитом в Европу. «Турция предпринимает важные меры по снижению негативного влияния пандемии COVID-19 на экономику страны и развитию международной торговли. С этой точки зрения, деятельность БТК показала, насколько верным было решение о строительстве данного коридора», - подчеркнул Караисмаилоглу.

Железнодорожная магистраль БТК была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. Общая протяженность БТК составляет 826 км. На сегодняшний день грузооборот Баку - Тбилиси - Карс составляет 6 млн тонн, пассажирооборот - 1 млн человек. В будущем грузооборот превысит 15 млн тонн в год.