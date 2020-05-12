Российский врач предрек более опасную пандемию после коронавируса
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из передачи «О самом главном», заявил, что после коронавируса предрекает появление новой пандемии, более серьезной и опасной. Такой прогноз на основе мнений других специалистов он сделал в интервью «Комсомольской правде».
«Это учения перед большой пандемией — мы должны отработать действия. Эта пандемия показала, что в мире к ней не готовы», — отметил он, комментируя действия стран мира из-за распространения коронавируса.
По его словам, впереди человечество ожидают более серьезные пандемии. Доктор уточнил, что про новую, более опасную пандемию говорят и эпидемиологи, и вирусологи. «Все пишут: несомненно, что она будет. А по срокам — вопрос», — сообщил Мясников.
Врач подчеркнул, что алгоритмы действий в случае с коронавирусом были сформированы и применялись, но в результате не сработали должным образом. «Это не у нас не сработало, где мы могли бы свалить на наше разгильдяйство, а не сработало ни в Америке, ни в Европе», — добавил врач.
Он заметил, что здравоохранение и власти государств совершили ошибку, поначалу не восприняв всерьез новый вирус. «Мы ничего не знали об этом вирусе. Я говорил раньше, что инфекция не столь опасна, как могла бы быть», — заключил Мясников.