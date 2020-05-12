В Иране назвали причину гибели моряков
В иранском портовом городе Чебехар состоялась церемония прощания с 19 военными моряками, погибшими в ходе военно-морских учений в Оманском заливе.
Военнослужащие погибли 10 мая, когда ракета, выпущенная с фрегата Jamaran, попала в большой ракетный катер Konarak. В ходе инцидента получили ранения 15 моряков.
Как сообщили СМИ, связанные с вооруженными силами Ирана, причиной инцидента стала техническая неполадка: ракета ударила по кораблю в результате сбоя системы наведения, пишет NEWSru.co.il.
Ранее эту версию высказывали независимые аналитики. Как сообщалось, Konarak обеспечивал мишенную обстановку на ракетных стрельбах и, видимо, не успел отойти на достаточное расстояние от выставленной мишени, когда с фрегата Jamaran был произведен пуск противокорабельной ракеты. В результате активная радиолокационная головка самонаведения ракеты навелась на Konarak как более крупную радиоконтрастную цель и поразила его.