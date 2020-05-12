Путин: Доходы бюджета существенно сократились

Доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на нефть и другие энергоносители, но средства на поддержку граждан и экономики в целом изыскиваются, помощь нужно доводить до конца, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

"Доходы бюджета сократились, существенно сократились. А мы, тем не менее, изыскиваем источники для того, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, отдельные отрасли, отдельные предприятия. Если мы это делаем, то тогда нужно доводить это все до конца, иначе результата, которого мы ожидаем и которого люди ожидают от нас, достигнуто не будет", - сказал глава российского государства.