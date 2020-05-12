65 новых носителей коронавируса в Азербайджане. Двое умерли их стало 934; обновлено
В Азербайджане выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом, 54 человека вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
Оперативный штаб также сообщает о смерти двух пациентов (1949 и 1961 г.р.).
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 2758 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1789 человек вылечились, 35 скончались, 934 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 30 из них тяжелое, 44 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.
За истекший период проведено 208 546 тестов на коронавирус.