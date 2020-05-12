Москва и Эр-Рияд обсудили ситуацию с нефтью

Россия и Саудовская Аравия отмечают начало восстановления мировой экономики и спроса на нефть, а также ослабление обеспокоенности по поводу ограниченности мировых нефтехранилищ, говорится в совместном заявлении Минэнерго двух стран по итогам телефонного разговора министров энергетики.

"Россия и Саудовская Аравия довольны появившимися признаками улучшения экономических и рыночных показателей, особенно ростом спроса на нефть и ослаблением обеспокоенности по поводу ограниченности нефтяных хранилищ, в то время как различные страны по всему миру начинают выходить из режимов жестких ограничений", - отмечается в заявлении, где также подчеркивается, что РФ и Саудовская Аравия "твердо привержены достижению рыночной стабильности и ускорению восстановления баланса на нефтяном рынке".

Минэнерго РФ приветствует намерение Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта дополнительно сократить добычу нефти в июне, так как они ускорят процесс восстановления баланса на нефтяном рынке.