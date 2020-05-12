Когда в Азербайджане начнется туристический сезон
Туристический сезон в Азербайджане планируется начать сразу по завершении режима карантина, сказал пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде, передает Trend.
По его словам, в случае вынесения решения о завершении режима карантина 31 мая в Азербайджане 1 июня стартует новый туристический сезон.
"Текущая психологическая ситуация такова, что на предварительном этапе люди будут воздерживаться посещать зарубежные страны, количество выезжающих за границу уменьшится. И куда бы они ни прибыли, будут больше заботиться о своем здоровье. Поэтому мы готовим внутренний туризм в соответствии с этими критериями", - сказал Гулузаде, добавив, что по завершении карантина для развития внутреннего туризма будет возобновлена кампания "Приключения рядом".