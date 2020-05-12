Брифинг Оперативного штаба прямая трансляция; обновлено 17:36
Вывоз граждан, несмотря на прекращение выполнения международных рейсов, продолжается, заявила на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.
«Под руководством президента и первого вице-президента проводится системная работа против коронавирусной пандемии. В этот период диппредставительства работали в особом режиме. В МИД также создан Оперативный штаб»,- отметила Абдуллаева, добавив, что до сегодняшнего дня в Азербайджан доставлено около 20 тысяч наших граждан.
Кроме того, Хикмет Гаджиев сказал, что 18-31 мая находящиеся за рубежом азербайджанцы будут доставлены в Азербайджан специальным чартерным рейсом. Чартерный рейс в Азербайджан будет осуществляться из стран СНГ и ЕС, а также из других европейских стран.
Он отметил, что граждане, зарегистрированные на портале Evə gedirəm, 5 мая были доставлены самолетом из Москвы в Азербайджан: «5 мая из Ирана были возращены 94 гражданина Азербайджана. 7 мая двумя чартерными рейсами из Стамбула были доставлены в Азербайджан 212 граждан, 8 мая из Ташкента - 50 граждан, из Риги - 52 гражданина Азербайджана. 12 мая чартерным рейсом из Москвы были доставлены азербайджанские студенты.
«14 мая из Киева чартерным авиарейсом в Баку будут доставлены 198 граждан Азербайджана. Сегодня же из Минска в Баку прибыло 124 гражданина», заявил Гаджиев, отметив, что через сухопутную границу с Россией в Азербайджан вернулись более 540 человек.
«Все прибывшие в Азербайджан граждане будут помещены на карантин на 14 день», - сказал он.
* * * 17:20
Под руководством президента Ильхама Алиева в стране проводится серьезная борьба с коронавирусом. Эта работа высоко оценивается и международным сообществом. Азербайджан приводится в качестве примера всему миру. Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Он напомнил, что по инициативе президента Азербайджана были проведены саммиты Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Движения неприсоединения. Все это является важнейшим вкладом Азербайджана в международное сотрудничество.
«Гендиректор ВОЗ направил президенту Ильхаму Алиеву благодарственное письмо. Азербайджан высоко ценит роль ВОЗ, и между Азербайджаном и ВОЗ существует тесный контакт. Азербайджан отличился в качестве государства-инициатора борьбы с коронавирусом», - отметил помощник президента.
* * * 17:04
Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ в связи с коронавирусом.
В брифинге принимают участие помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.