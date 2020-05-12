Вывоз граждан, несмотря на прекращение выполнения международных рейсов, продолжается, заявила на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

«Под руководством президента и первого вице-президента проводится системная работа против коронавирусной пандемии. В этот период диппредставительства работали в особом режиме. В МИД также создан Оперативный штаб»,- отметила Абдуллаева, добавив, что до сегодняшнего дня в Азербайджан доставлено около 20 тысяч наших граждан.

Кроме того, Хикмет Гаджиев сказал, что 18-31 мая находящиеся за рубежом азербайджанцы будут доставлены в Азербайджан специальным чартерным рейсом. Чартерный рейс в Азербайджан будет осуществляться из стран СНГ и ЕС, а также из других европейских стран.

Он отметил, что граждане, зарегистрированные на портале Evə gedirəm, 5 мая были доставлены самолетом из Москвы в Азербайджан: «5 мая из Ирана были возращены 94 гражданина Азербайджана. 7 мая двумя чартерными рейсами из Стамбула были доставлены в Азербайджан 212 граждан, 8 мая из Ташкента - 50 граждан, из Риги - 52 гражданина Азербайджана. 12 мая чартерным рейсом из Москвы были доставлены азербайджанские студенты.

«14 мая из Киева чартерным авиарейсом в Баку будут доставлены 198 граждан Азербайджана. Сегодня же из Минска в Баку прибыло 124 гражданина», заявил Гаджиев, отметив, что через сухопутную границу с Россией в Азербайджан вернулись более 540 человек.

«Все прибывшие в Азербайджан граждане будут помещены на карантин на 14 день», - сказал он.