Армянские войска стреляют по пограничникам Азербайджана
Продолжаются провокации армянских ВС на государственной границе Азербайджана с Арменией, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана.
Согласно информации, 13 мая, начиная с 12:00, со стороны подразделений армянских ВС, дислоцированных близ села Беркабер Иджеванского района Армении, интенсивному огню из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок подверглись село Аббасбейли, расположенные рядом с селом пограничные боевые пункты, гражданские и военные транспортные средства. Крышам нескольких жилых домов причинен ущерб.
Вражеская провокация была пресечена, боевые позиции ВС Армении были подавлены ответным огнем.