Экс-глава штаба Трампа освобожден из тюрьмы из-за COVID-19

Руководитель избирательной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа в 2016 году Пол Манафорт, отбывающий наказание за отмывание денег, переведен из тюрьмы под домашнее заключение на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, 71-летний Манафорт был освобожден из тюрьмы в Пенсильвании и оставшуюся часть срока своего заключения будет отбывать дома.

Решение о его переводе под домашнее заключение было принято по просьбе адвокатов, которые заявили, что Манафорт подвергается высокому риску заболеть COVID-19 из-за его возраста и условий содержания в тюрьме.

При этом, как отмечают источники, в тюрьме не выявлено случаев заражения коронавирусом.

Манафорт в 2019 году был обвинен в налоговом мошенничестве и заговоре против США. Он должен был быть освобожден от тюремного заключения 4 ноября 2024 года.