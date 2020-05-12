В России заявили о миллионах безработных

Реальный рост безработицы в России привел к тому, что на данный момент фактически незанятым оказался каждый десятый трудоспособный россиянин.

«По последним данным, зарегистрированных безработных уже 1,4 млн человек. Это означает, что, по методике МОТ, уровень общей безработицы в стране на данный момент может составлять до 8 млн человек», — заявил «Интерфаксу» президент Конфедерации труда России (КТР) Борис Кравченко.

По его словам, «это весьма приблизительная цифра, но с ней согласны очень многие специалисты». «Если эта проекция верна, а она, скорее всего, верна, то мы имеем сейчас очень беспокойную динамику», — полагает глава КТР.

Как напоминает «Финмаркет», методика Международной организации труда учитывает не только зарегистрированных безработных, но и всех фактически незанятых.