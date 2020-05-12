Ильхам Алиев: «Эти чиновники никак не насытятся»

«Я много раз говорил, что борьба со взяточничеством, коррупцией и другими негативными явлениями будет беспощадной. Уже арестованы пятеро глав исполнительной власти районов и все видеоматериалы, а затем материалы следствия на виду», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев , принимая Азера Годжаева в формате видеосвязи по случаю его назначения на должность главы Исполнительной власти Кельбаджарского района, сообщает АзерТАдж.

«Посягать на хлеб бедняка, присваивать средства, направленные малоимущим – это может считаться самым большим преступлением. По дикому присваивать помощь, предназначенную для малоимущих граждан в период пандемии – это бессовестно и преступно. Все пятеро арестованных глав района занимались этими грязными делами. Мы выделили эти средства для того, чтобы тот человек, который сейчас не может найти себе работу, получал зарплату хотя бы на уровне минимальной, мог бы относить домой хлеб. А они посягнули на это. То есть они никак не насытятся. Это болезнь и лечение этой болезни уже началось. Я несколько раз предупреждал, открыто говорил о том, что если вы с кривой дорожки не встанете на прямой путь, то ваш финал будет очень плохим, будут применены меры наказания. Однако некоторые считали, что это к ним не относится. А некоторые считали, что они стоят выше закона. Или же считали, что им кто-то окажет помощь, их покровители, высокопоставленные лица, которые их годами поддерживали. Я говорил, что этого не будет. И жизнь показала это. Воровство зарплатных карт и социальной помощи – это пока лишь маленькая часть преступления», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что по его распоряжению на строительство в районах новых жилых зданий взамен аварийных выделены миллионы манатов.

«Однако потом выясняется, что у граждан, которые обеспечены государством квартирами в этих домах, брали деньги. Государство выделяет деньги, а исполнительная власть района занимается строительством. А после этого эти квартиры должны бесплатно быть выданы гражданам, а у них требуют взятку. На каждом шагу взятка, на каждом шагу преступление. Этому будет положен конец! Пусть никто в этом не сомневается. Наша воля крепка. Никто не сможет повлиять на нее. И народ поддерживает не взяточников, преступников, которые не могут насытиться, а нас. Я каждый день ощущаю эту поддержку», - сказал президент.

«Я также говорил, что негативные явления есть не только в местных органах исполнительной власти, но и в центральных исполнительных органах. Есть сигналы, информация об этом. Я предупреждал, говорил, чтобы они прекратили это. Но они считали, что их это не касается. А сейчас они пожинают горькие плоды своих дел», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства еще раз подчеркнул, что честность, прозрачность и справедливость должны быть принципами работы каждого государственного чиновника.

«Такими должны быть принципы работы, а не взятка, ложь, подлог и бессовестность! Честность, прозрачность, служение народу, справедливость – вот эти принципы! Я еще разговорю, что если кто-то считает, что ему кто-то поможет, то он ошибается. И если они не хотят жить горькой жизнью арестованных чиновников, пусть вернутся на правильный путь.

Я еще раз хочу сказать, что будут проведены анализы эффективности деятельности должностных лиц и допущенных ими ошибок, уже отдано распоряжение. И эта информация будет под контролем. В тоже время. Должен быть и общественный контроль. Я обращаюсь к гражданам, там, где нет общественного контроля, там обычно бывают нарушения. Поэтому и вы привлекайте общественность к этим делам, будьте рядом с народом, живите проблемами народа и работайте так, чтобы и граждане, и правительство были вами довольны. И если граждане будут довольны вашей работой, то и я буду доволен», - сказал Ильхам Алиев новому главе Кельбаджарского района.