Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone

Основателя и главу Xiaomi Лэя Цзюня уличили в использовании смартфона конкурентного бренда. На то, что Цзюнь использует iPhone, обратили внимание подписчики предпринимателя в Weibo и местное издание Toutiao.

Пользователи Xiaomi обратили внимание, что серия выпущенных основателем компании постов в Weibo имела подпись «Опубликовано с iPhone». Обычно такие подписи генерируются автоматически в зависимости от модели устройства, с которого пользователь делает публикации в соцсети. Некоторые подписчики Цзюня написали, что подобное поведение неприемлемо для главы крупной IT-корпорации, ведь пойманный на обмане Лэй, по их мнению, должен пользоваться продуктами собственной компании.

Журналисты сообщили, что спустя некоторое время Цзюнь обратил внимание на гневные комментарии и удалил посты, опубликованные со смартфона Apple. Позже предприниматель восстановил публикации, в которых появилась отметка, что записи были сделаны с помощью флагмана Xiaomi Mi 10 Pro.