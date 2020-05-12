Ведущий оператор мобильной связи страны Azercell Telekom принял участие в еще одном важном социальном проекте в лице своих сотрудников. 12 мая компания провела акцию по сдаче крови, при организационной поддержке Общественного Объединения Федерации талассемии Азербайджана, с целью помощи детям, страдающим талассемией и гемофилией. Сотрудники Azercell, включая президента компании Вахида Мурсалиева и некоторых директоров департаментов, добровольно приняли участие в этой гуманитарной акции, чтобы поддержать детей, нуждающихся в донорской крови.

В акции, проводимой представители Центрального Банка крови, приняли участие большое количество сотрудников ООО Azercell Telekom. Во время процедуры, которая проводилась с использованием профессионального медицинского оборудования, были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности доноров и медицинского персонала. Гематологи брали кровь у доноров после тщательного медицинского обследования. Собранная кровь будет направлена детям, зарегистрированным в отделении Центрального Банка крови Национального Центра гематологии и трансфузиологии и нуждающимся в переливании крови.

Цель акции – не только помочь детям, страдающим талассемией, гемофилией и другими наследственными заболеваниями крови, но и привлечь внимание общественности к этой социальной проблеме. Так как недостаток донорской крови, вызванный введением карантинного режима, может оказать негативное влияние на гематологических пациентов, зависимых от трансфузии крови.

Стоит отметить, что Azercell Telekom осуществил ряд социальных проектов и благотворительных акций как на корпоративном уровне, так и инициированных сотрудниками в период пандемии COVID-19.