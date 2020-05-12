Трамп: «Мир поразила чума из Китая»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни одна торговая сделка с Китаем не сможет заменить для него погибших граждан Соединенных Штатов во время пандемии коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Иметь дело с Китаем — очень дорогое занятие. Мы только что заключили великое Торговое Соглашение, чернила едва высохли, а мир поразила чума из Китая. Торговые соглашения не уладят дело — все эти невинные жизни были потеряны!», — написал Трамп.

По его словам, США в это же время не намерены пересматривать положения первой фазы торгового соглашения с Китаем.