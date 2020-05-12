Китайские ученые раскрыли истинное происхождение коронавируса

Китайские ученые нашли у летучих мышей из провинции Юннань следы вируса RmYN02, который является близким родственником COVID-19, что подтверждает естественную эволюцию возбудителя коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Исследователи изучили образцы легких, печени, фекалий и летательных перепонок 200 особей. Проанализировав данные фрагменты, ученые выделили из них геном вируса, названного RmYN02. Его структура оказалась схожей с SARS-CoV-2.

Один из авторов работы, глава Института биологии патогенов в Первом медицинском университете Шаньдуна Вэйфэн Ши пояснил, что данный эксперимент подтверждает естественное появление вставок в геноме коронавируса и то, что сначала они возникли в бета-коронавирусах животных.