36-летний Эльнур Алиев назначен замминистра экономики
В руководстве Минэкономики произведены кадровые назначения. Как сообщает Trend, на должность заместителя министра экономики назначен 36-летний Эльнур Алиев. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Эльнур Алиев по профессии юрист. Начал трудовую деятельность в 2005 году в Министерстве экономического развития.
В период деятельности занимал высокие должности в различных государственных структурах, с 2017 года работал на должности советника министра по налогам.