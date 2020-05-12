Леонид Швец, автор haqqin.az 21:01

Несмотря на очевидное равнодушие инфекции к политическим взглядам людей, люди различных политических взглядов относятся к коронавирусу по-разному. И это отношение может иметь серьезные последствия как для самих потенциальных больных, так и для государств, где они проживают. Результаты опроса, проведенного американским университетом Монмута, выявили существенное отличие между демократами и республиканцами. Среди сторонников Демократической партии 60% по-настоящему беспокоятся о том, что кто-то из членов их семьи может серьезно заболеть COVID-19. Среди республиканцев таких только 25%. Не очень такая перспектива беспокоит 10% демократов и 21% республиканцев. Совсем не заморачиваются 3% первых и 25% вторых, соответственно.

Такая беззаботность среди однопартийцев Дональда Трампа кажется странной, с учетом того, что в США выявлено миллион 370 тысяч больных, а 82 тысячи человек уже умерли, при этом конца и края эпидемии пока не видно. Однако, опять же, кому не видно, а кто-то считает, наоборот. По убеждению 79% республиканцев, в течение нескольких недель страна справится с эпидемией. Таких оптимистов среди демократов только 30%. Что интересно, обычно именно сторонники консервативных взглядов больше подвержены всякого рода общественным страхам и опасениям, но, выходит, не в этот раз. Причин тут несколько. Не раз отмечалась редкая сплоченность среди республиканцев, которой удалось достичь Трампу, а сам президент придерживается скептических взглядов по отношению к коронавирусу и постоянно этим скепсисом делится. В свою очередь его скепсис подпитывается желанием побыстрее перезапустить экономику, которая во время пандемии сильно просела и лишила главу Белого дома главного козыря для переизбрания на второй срок. Другой важный момент – географический. Как и следовало ожидать, эпидемия в первую очередь поразила многомиллионные города и штаты, расположенные на западном и восточном побережьях, а это оплоты демократического электората, их еще называют «синими» штатами. Именно демократы в большей степени столкнулись с опасностью заразиться, именно в их окружении случаи заболевания произошли раньше и носят массовый характер. Глубинные штаты и малонаселенная американская провинция, традиционно голосующая за республиканцев – «красные», пока не ощутили на себе все ужасы разгула COVID-19.