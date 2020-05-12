Пресс-секретарь Путина рассказал о своей болезни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус. По его словам, сначала заболел один из его коллег, и с 1 мая ему пришлось находиться на режиме самоизоляции.

Представитель Кремля рассказал, что в первый день после обнаружения коронавируса не было никаких симптомов болезни, затем повысилась температура. «И ломало. И Таню (жена Пескова Татьяна Навка, — ред.) стало ломать, у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем, ну 37,8 ночью», — сказал Песков.