Главу Одесской таможни задержали по обвинению в коррупции

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала за взятку начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Об этом сообщает «112 Украина».

СБУ также проводит обыски на Одесской таможне. Планируется еще несколько задержаний обвиняемых, однако ведомство не уточняет информацию о других фигурантах дела.

По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, дело связано с «масштабной коррупционной схемой».

Грибанов был назначен на пост главы Одесской таможни в марте 2020 года по итогам проведения открытого конкурса. Глава Одесской таможни имеет профильное образование Академии таможенной службы Украины, опыт работы на таможне и в бизнесе.