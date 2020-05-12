Меркель допустила введение санкций против России

Германия располагает весомыми доказательствами того, что Россия причастна к кибератаке на бундестаг. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель.

По ее словам, Берлин может «принять ответные меры» против Москвы, хотя и не желает портить отношения между странами.

Меркель отметила, что «возмутительная» атака 2015 года была частью «гибридной войны», пишет Handelsblatt. Такие действия российской стороны мешают сотрудничеству, добавила она.

В мае прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в организации атаки на бундестаг. По данным СМИ, хакеры получили доступ в том числе к компьютеру Меркель. Как считают в Берлине, Бадин входит в группу Fancy Bear, якобы связанную с ГРУ и взломавшую серверы Демократической партии США. Кремль эти обвинения отвергает.