Коронавирус добрался до окружения Пашиняна
У двоих сотрудников кадрового управления аппарата премьер-министра диагностирован коронавирус. Об этом сообщила «Новости Армении» пресс-секретарь премьера Мане Геворкян.
По ее словам, сдавший накануне тест на коронавирус и контактировавший с ним сотрудник изолированы.
Накануне Геворкян сообщила, что сотрудникам ежедневно измеряют температуру, и накануне у одного из них обнаружилась повышенная температура. Проведен текст, выявлен круг контактировавших с ним.